Un successo la raccolta di prodotti farmaceutici a Bordighera e Ventimiglia organizzata dalla 'Bethel Odv'

"Un grazie di cuore al Dott. Luca Cattaneo della Farmacia Internazionale di Ventimiglia e tutto lo staff ma anche al Dott. Stefano Gnutti della Farmacia Centrale di Bordighera e staff per la preziosa collaborazione".

In questo modo l’associazione Bethel ODV ringrazia per l’aiuto dopo il successo di ieri, per la raccolta di beni di prima necessità a cui hanno aderito le due farmacie. "Un ringraziamento anche a chi ha contribuito con il cuore alla riuscita, dai cittadini allo staff: è importante supportare il popolo afghano ed i loro bimbi in questo momento di estrema difficoltà. Con orgoglio diciamo che noi della Bethel ci siamo e continueremo la nostra campagna per la solidarietà”.