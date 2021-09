Ventimiglia: sempre più calda la politica cittadina, De Villa e D'Andrea al fulmicotone contro Ventrella (Forza Italia)

Pronta risposta dell’assessore e del Consigliere di Forza Italia a Ventimiglia, Matteo De Villa e Cristina D’Andrea, al segretario cittadino degli ‘Azzurri’, Franco Ventrella.

“Per l’ennesima volta mi si accusa di essere una marionetta nelle mani del Sindaco – dice Cristina D’Andrea - e di non conoscere la città. Probabilmente sono i miei accusatori a non sapere molte cose perché non è mia abitudine pubblicare ogni giorno articoli privi di contenuto solo per apparire. Ribadisco che cerco di fare del mio meglio, analizzando e discutendo direttamente in maniera trasparente, ogni singola pratica, ragionando con la mia testa e per il bene della mia città. Il direttivo di Forza Italia non si sente rappresentato da me e dall’assessore De Villa? Allo stesso modo mi domando dove fossero queste persone, che giudicano e pretendono tanto, prima, quando per la sola volontà e impegno del sindaco fu ricreata la lista di FI per far fronte alle amministrative del 2019. Sicuramente io e l’assessore faremo le nostre valutazioni, prenderemo atto della situazione e agiremo nel miglior modo che riteniamo opportuno e che possa al meglio tutelare il nostro ruolo e il nostro impegno”.

Anche Matteo De Villa chiarisce la sua posizione senza peli sulla lingua: “Quella di Ventrella è una presa di posizione totalmente personale e personalistica, che non fa gli interessi del partito di Forza Italia. Facendo un po’ di cronistoria: due anni e mezzo fa, quando si è costituita la lista di Forza Italia in appoggio alla candidatura di ‘Scullino Sindaco’, nessuno degli attuali componenti del direttivo che oggi parla a nome di Forza Italia era presente, o meglio si sono voluto defilare. Bistolfi, da indiscrezioni, avrebbe addirittura sostenuto la candidatura di Sismondini della lista ‘Ballestra Sindaco’, andando contro Forza Italia. Ventrella non ha voluto far parte della lista, complice probabilmente la sua storica inimicizia con il Sindaco. Inimicizia che a mio parere sta portando fuori strada Forza Italia, partito di cui ho sempre fatto parte e che ho sempre sostenuto, che secondo quanto annunciato sarebbe pronta ad andare all’opposizione. Ma mi chiedo, e spero che i vertici provinciali colgano il mio appello, chi rappresenta davvero Ventrella in Forza Italia Ventimiglia? Al momento della formazione del nuovo coordinamento chiesi a più riprese come mai non sono stati coinvolti gli storici esponenti cittadini e simpatizzanti del partito, non ho mai avuto risposta. Mi è stato imputato di non rendere partecipe il direttivo sull’attività amministrativa, ma ho inviato con cadenza settimanale l’ordine del giorno delle pratiche di giunta senza ricevere mai una richiesta di chiarimenti o informazioni”.

“Viene da pensare che non interessi l’attività amministrativa – termina De Villa - ma soltanto andare contro a prescindere alle scelte del Sindaco e di questa amministrazione. Sempre sulla gestione, si scopre addirittura che il rinnovo annuale delle tessere di partito non è avvenuto perché i moduli che abbiamo compilato (pagando la quotati iscrizione) giacciono da mesi in un cassetto nella sede cittadina. Auspico che i vertici provinciali e regionali prendano atto di questa gestione del direttivo personalistica, e provvedendo al più presto a fare il punto della situazione (sia io che la consigliere D’Andrea siamo a completa disposizione) per riportare il direttivo cittadino sulla strada del confronto vero coinvolgendo tutti i simpatizzanti ed esponenti politici del partito che, sentiti personalmente, non vedono assolutamente normale una fuoriuscita di FI dalla compagine della coalizione”.