Vele d’Epoca 2021: supporto e controllo alla manifestazione con l’elicottero dei Carabinieri (Foto)

In occasione delle Vele D’Epoca, la celebre manifestazione in corso di svolgimento in calata Anselmi a Imperia e che si concluderà domani, costante è l’impegno dell’Arma dei Carabinieri sul fronte dei dispositivi di controllo, di tutela del territorio e della sicurezza pubblica.

Stamani è stato impiegato anche un elicottero e si è registrata la presenza sul piazzale San Lazzaro, dove si trova la base operativa per i mezzi aerei, del comandante della Compagnia di Imperia, il Tenente Colonnello Pierluigi Giglio. Il Comandante ha infatti voluto verificare di persona il dispositivo impiegato dall’Arma.

Il mezzo si occupa del supporto aereo alle unità di terra e, in caso di eventi come quello appunto delle Vele d’Epoca, assicura un maggiore controllo sugli obiettivi sensibili che vengono costantemente monitorati.