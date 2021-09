Sanremo: spettacolo a Pian di Poma con il test match tra Valorugby Emilia e Olympique de Grasse per il 7° Festival del Rugby (Foto e Video)

Il Festival del Rugby organizzato dal Sanremo Rugby si conferma evento di spicco e di portata nazionale e internazionale. Un fiore all’occhiello per Sanremo sul piano sia sportivo che turistico.



Questo pomeriggio a Pian di Poma il test match tra Valorugby Emilia e Olympique de Grasse ha portato in città il rugby professionistico per un evento che ogni anno si riconferma e, per la sua 7ª edizione, è tornato anche a riabbracciare il pubblico.

Danza, musica, gli inni nazionali suonati dal vivo, la cura precisa e puntuale con la quale il Sanremo Rugby ha curato l’evento sono stati i punti di forza di una manifestazione che sa anche guardare al futuro rivolgendosi anche ai ragazzi del settore giovanile e della scuola estiva, i rugbisti del futuro.

Le interviste

In campo non è mancato l’agonismo, il fil rouge di un sport tanto affascinante quanto coinvolgente che ha appassionato il pubblico presente oggi a Pian di Poma. Presenti anche le istituzioni che hanno voluto fa sentire la loro vicinanza alla manifestazione: l’assessore regionale al Turismo, Gianni Berrino, l’assessore a Sport e Turismo del Comune di Sanremo, Giuseppe Faraldi e i consiglieri comunali Sara Tonegutti, Mario Robaldo ed Eugenio Nocita.

L’appuntamento, per tutti, è al prossimo anno. Il festival del Rugby è pronto a tornare.

Fotogallery a cura di Tonino Bonomo