Imperia: oggi e domani alla piscina 'Cascione' il concorso floreale sul mare per le 'Vele d'Epoca' (Foto)

Oggi alle 17, alla piscina comunale ‘Felice Cascione’ di Imperia, verrà inaugurato ed aperto al pubblico il 10° concorso internazionale di decorazione floreale ‘Città di Imperia – Vele d’Epoca’ che avrà come tema generale ‘Il Mare’.

La manifestazione è organizzata da EDFA Imperia, scuola di decorazione floreale per amatori di via Zara al Parasio. Si tratta del primo concorso floreale non virtuale nell'ambito della decorazione floreale internazionale dall'inizio della pandemia.

Orario di apertura al pubblico: oggi dalle 17 alle 21 e, domani dalle 10 alle 19. Per entrare è obbligatorio il Green Pass.