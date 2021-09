Imperia: alle 'Vele d'Epoca' oggi in esposizione una serie di mitiche Fiat 500 rare con il 'Club Italia' (Foto)

Anche le mitiche Fiat 500 presenti alle ‘Vele D’Epoca’ di Imperia. In Calata Anselmi sono state esposte oggi le vetture rare mentre, alle 18, ne arriveranno anche altre da Albenga.

Si tratta, quello di oggi alle ‘Vele’ di una sorta di pre raduno, che anticipa quello di domani che si svolgerà proprio nella città ingauna. Questa mattina, in banchina di fronte alle ‘Signore del Mare’, le mitiche ‘500’ sono state presentate da Francesco Pittitto, presidente del club e vice presidente del Civ ‘NuovOneglia’.

Per ‘Vele d'Epoca’ e ‘Fiat 500 Club Italia’ è il secondo anno di collaborazione. “Il nostro Club – evidenziano i coordinamenti della Riviera dei Fiori (Francesco Pititto), Riviera delle Palme (Alessandro Vinotti) e di Savona (Giovanni Grisolia) - collaborano con ‘Vele d'Epoca’, offrendo una sorta di servizio navetta (in piene norme anti Covid) per armatori ed equipaggi che desiderano spostarsi nelle vicinanze , la cosa più simpatica che ogni volta accade è che prima di salire tutti si fanno una foto vicino alle nostre 500. 500 e Vele d'Epoca può sembrare una cosa che non combina molto, ma invece è un bel binomio: le ‘Regine del mare’ e le ‘Regine del boom economico italiano’. Nei giorni scorsi giorni abbiamo presentato i modelli classici della 500 che sono stati costruiti tra il 1957 ed il 1975, mentre oggi e domani porteremo in mostra sulla banchina modelli molto rari che poco si vedono in giro se non in alcuni musei. Ad esempio le ‘Gamine’, la 595 Ss Abarth, una ‘spiaggina’ su base giardiniera, una Francis Lombardi ed altro”.

I rari modelli di ‘500’ resteranno per tutta la giornata in banchina e potranno essere visti da vicino da tutti i visitatori delle ‘Vele d’Epoca’ che, lo ricordiamo, termineranno domani alle 17.30 con la cerimonia di chiusura.