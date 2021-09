Imperia: lite tra vicini per le deiezioni del cane, fratello e sorella denunciano di essere stati malmenati

Potrebbe finire in tribunale una lite, culminata ieri sera nella zona di Caramagnetta a Imperia, tra due coppie 60enni piemontesi ma con la seconda casa nel capoluogo, e fratello e sorella che vivono nella zona e che hanno entrambi circa 50 anni.

I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, quando una delle due coppie piemontesi ha lasciato sul marciapiedi le deiezioni dell’animale e, dopo la reprimenda dei due fratelli è scoppiata una lite. E’ stata chiamata la Polizia che ha riportato la situazione alla calma.

In serata, però, i due fratelli hanno chiamato i Carabinieri per una nuova lite e, al ritorno della nuova calma, sono andati in ospdale, lamentando di essere stati picchiati. Sono stati dimessi con 10 giorni di prognosi e, probabilmente, nelle prossime ore sporgeranno querela.