Crisi di maggioranza a Ventimiglia, Strescino (FdI): “Non è una questione di poltrone, ma se non chiudiamo con le deleghe andiamo all’opposizione”

Nuovo capitolo dell’ormai intricata vicenda che vede l’amministrazione Scullino sotto attacco da parte dei partiti di centrodestra della sua stessa maggioranza.

Dopo Forza Italia, anche Fratelli d’Italia, per voce del coordinatore provinciale Paolo Strescino, non fa giri di parole nelle chiare richieste al primo cittadino. Una ridistribuzione delle deleghe è ormai cosa certa, ma in molti nella coalizione di governo temono che la Lega possa fare man bassa di incarichi.

L’ultima riunione di FdI dà una chiara posizione del partito: il sostegno all’amministrazione c’è sempre stato e, quindi, nella ridistribuzione delle deleghe FdI non potrà avere un ruolo marginale.

Lo dice chiaramente ai nostri microfoni il coordinatore Strescino: “Sono sempre stato il più “mediano” ed ecumenico e il nostro non è un discorso di poltrone, ma se non chiudiamo con le deleghe noi andiamo all’opposizione”.

Stesso copione seguito qualche giorno fa da Forza Italia che ha ribadito la necessità di ottenere un assessorato con le stesse conseguenze in caso di un ‘no’ da parte del sindaco.

Le prossime ore saranno cruciali, così come lo saranno le decisioni del sindaco in merito alla squadra di governo che dovrà portare avanti il lavoro della sua amministrazione.