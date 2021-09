Ventimiglia: centrodestra unito contro Scullino, Amministrazione al capolinea? Forza Italia "O un Assessore nostro o andiamo all'opposizione"

Il Sindaco di Ventimiglia è al capolinea? Sicuramente sarà fondamentale la decisione che prenderà la Lega nella prossima riunione ma, i ‘rumors’ che trapelano in queste ore nella città di confine, ci consegnano un centrodestra unito (quello formato da Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia) che è in netta contrapposizione con il primo cittadino frontaliero.

Scullino può contare su alcuni Consiglieri di maggioranza, tra i quali quelli della sua lista, di Cristina D’Andrea (ormai fuori da Forza Italia) e, forse, da Francesco Mauro (gruppo Misto) mentre non si sa cosa farà Bartolomeo Isnardi. Con l’opposizione che mantiene il suo ruolo, anche se ufficialmente la riunione di ieri è stata secondo i partecipanti interlocutoria, il muro contro muro c’è stato eccome.

Nodo del contendere è sicuramente l’Assessore Matteo De Villa che, espressione di Forza Italia all’inizio della legislazione, oggi come il Consigliere D’Andrea nulla ha a che fare con gli ‘azzurri’. Nel corso della riunione di ieri, sia il coordinatore regionale che quello locale di Forza Italia hanno chiaramente detto che, se a Forza Italia non viene permesso di avere un rappresentante di fiducia in Giunta e che sia in discontinuità con la politica adottata fino ad ora sul commercio, tra 48 ore andrà all’opposizione.

Una dura presa di posizione, basata soprattutto sulla funzione che ha da sempre: “Siamo da sempre il partito dei commercianti e delle imprese a Ventimiglia – evidenziano gli ‘azzurri’ frontalieri - e come tale ci identificheremo nelle prossime battaglie politiche. Alla richiesta del coordinatore regionale e del partito locale Scullino non ha accettato e non intende farlo nel prossimo futuro”. Nella riunione di ieri sia la Lega che Fratelli d’Italia hanno avallato la richiesta di Forza Italia, etichettandola come più che legittima.

E adesso cosa accadrà all’Amministrazione comunale di Ventimiglia? Molto dipenderà dalle decisioni della Lega, il partito di maggioranza nel parlamentino frontaliero, che ha i voti per far cadere l’Amministrazione. Con una mozione di sfiducia presentata dalla Lega (e quasi certamente appoggiata dalle opposizioni) la Giunta Scullino non avrebbe più i voti per andare avanti e il Commissariamento del Comune sarebbe dietro l’angolo.

E dopo? Ci saranno sei-sette mesi di gestione ordinaria dell’Amministrazione, con l’arrivo di un Commissario, per traghettare il Comune alle elezioni che potrebbero arrivare nella prossima primavera, ma potrebbero slittare quasi a inizio estate. E alle elezioni chi si potrebbe presentare? Scontato un candidato del centrosinistra (nuovamente Ioculano?), il Sindaco Scullino aveva già dichiarato nei giorni scorsi di essere pronto a ritornare in pista. E il centrodestra? Sembra che si stia pensando a un candidato della Lega, che sarebbe totalmente appoggiato da Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Insomma, sembra che il futuro politico di Ventimiglia si stia delineando anche se, come detto, molto dipenderà dalle decisioni che prenderà la Lega.