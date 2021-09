Ventimiglia: nuova fumata 'grigia' ieri dalle riunioni della Lega, ancora nessuna decisione sul futuro dell'Amministrazione

Ancora fumata grigia dalle riunioni, e sono state molte, svolte ieri a Ventimiglia da parte della Lega, che deve prendere una decisione sull’andare avanti o meno all’interno dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gaetano Scullino.

Nella serata di ieri sembrava dovesse essere vicina la decisione ma, nonostante la riunione di martedì sera (interlocutoria) e quelle che si sono susseguite fino a tarda notte, nulla è ancora emerso. E, secondo fonti ben informate, ci vorranno ancora alcuni giorni. Il nodo focale delle ultime ore, come evidenziato nel nostro articolo di ieri, sembra diventato più il problema dell’Assessore di Forza Italia, anche e soprattutto in funzione della solidità dell’asse centrodestra, tra il Carroccio, gli ‘Azzurri’ e Fratelli d’Italia.

Il peso di Forza Italia è importantissimo e, un partito che si defila annunciando come ha fatto ieri l’eventuale passaggio all’opposizione, potrebbe diventare un ordigno difficile da disinnescare all’interno della coalizione di maggioranza. Il secco ‘no’ del Sindaco Scullino alla sostituzione dell’Assessore De Villa potrebbe essere il chiavistello a doppia mandata che, di fatto, bloccherebbe totalmente la ripresa delle attività politiche e amministrative a Ventimiglia.

Dalle riunioni di ieri sera della Lega sono emerse alcune anime alcune dure e altre morbide. Non un muro contro muro per la decisione da prendere ma, comunque, una diversità di veduta che ha portato alla decisione di stallo. La Lega continuerà a proporre un cambio delle modalità di lavoro dell’Amministrazione, senza dimenticare un preciso indirizzo politico sulla gestione delle frazioni. Del ‘caso’ Ventimiglia si è parlato ieri anche all’Assemblea provinciale del partito con Edoardo Rixi.

La sensazione in casa Lega, al termine della febbrile giornata di ieri, è che qualsiasi cosa si farà e si possa decidere, ci saranno degli scontenti. Il problema riguarda proprio il numero di chi non accetterà le decisioni prese: più alto sarà e più difficile potrà essere la ripresa amministrativa con il Sindaco.

E, nella città di confine, la domanda che ci sono pone è sempre la stessa: si andrà a elezioni? Sicuramente l’empasse di governo non potrà essere mantenuto a lungo, anche se il lavoro amministrativo va avanti (oggi pomeriggio si riunisce la Giunta, ad esempio). E se l’Amministrazione dovesse cade, sembra che ci siano già un paio di nomi pronti, in casa Lega, da proporre agli alleati per un candidato a Sindaco. “Siamo ancora in fase embrionale – ci dicono dal Carroccio frontaliero - ma ci sono dei soggetti che hanno le carte in regola per poter guidare un’eventuale Amministrazione di centrodestra”.