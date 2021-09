Arma di Taggia: la denuncia del consigliere Barbara Brugnolo "Per tutta l'estate una città trascurata"

"Una città trascurata", per Barbara Brugnolo, consigliere comunale de "Il Passo Giusto", è così che Taggia si è presentata per tutta l'estate ai numerosi turisti venuti in città.

L'esponente della minoranza ha fatto una premessa. "Non ho ritenuto opportuno fare queste considerazioni durante gli scorsi mesi, perché avrebbe voluto dire enfatizzare ancor di più agli occhi dei turisti, ciò che già da soli molti di loro purtroppo hanno notato. Inoltre, non sarebbe stato corretto neppure nei confronti dei commercianti e degli operatori turistici, che finalmente hanno rivisto la Liguria piena, e a cui va il mio plauso per l'energia e l'entusiasmo che hanno messo nel ricominciare dopo il difficile periodo delle chiusure e che meritano una città pulita e accogliente".

"Giunti quasi al termine della stagione estiva però è necessario fare una fotografia di quello che è stato il biglietto da visita che abbiamo presentato ai turisti. - prosegue Barbara Brugnolo - Perché si sa, dove il turista trova ordine e pulizia torna, dove trova trascuratezza non torna. È la più banale delle leggi di mercato. Molte volte in questi mesi si è letto sui social, con estremo dispiacere, lamentele sulla poca pulizia e il poco decoro in cui versa la nostra cittadina".

"Poiché - come già detto - non è da me mistificare la realtà, ho ritenuto, prima di fare determinate considerazioni, di dover verificare personalmente la fondatezza delle lamentele. - rimarca la consigliere de Il Passo Giusto - Non si tratta solo delle cartacce gettate a terra che vengono, solo in parte giustamente, addebitate all'inciviltà della gente, poiché si sa che dove si trova pulito si tende a non sporcare, dove non si trova ordine e pulizia si tende a sporcare maggiormente; si tratta di vedere marciapiedi sporchi in pieno centro, dove non soltanto l'immagine che viene data della nostra cittadina è pessima, ma che è sintomo di insalubrità, di mancanza di igiene".

Un altro problema riguarda gli ingombranti, spesso al centro di abbandoni indiscriminati sul territorio. Per l'esponente della minoranza il problema è riconducibile all'inciviltà delle persone ma non solo. "In un’immagine pubblicata su un noto social nei giorni scorsi si vedono oggetti ingombranti depositati vicino ai cassonetti; fatto che certamente non merita il plauso a chi ha deciso di sbarazzarsi di tali rifiuti, e non viene da me giustificata in alcun modo, ma forse occorre anche chiedersi quale sia il problema che sta alla base di tale inciviltà. - si chiede Barbara Brugnolo - Per darsi una risposta, ogni cittadino provi ad andare a vedere gli orari di apertura del centro di raccolta rifiuti ingombranti e scoprirà che i privati possono conferire rifiuti dal lunedì al sabato dalle 8 alle 11,45 (orari in cui normalmente la gente lavora), e solo la domenica dalle 15 alle 19. Ora, provi la domenica - giorno in cui usualmente si ha una disponibilità di tempo maggiore visto che negli altri giorni la situazione lavorativa può non facilitare lo smaltimento di ciò che non può essere conferito nei cassonetti - negli orari limitati di apertura a cercare di depositare un oggetto ingombrante in discarica: si troverà davanti a una coda di auto in attesa, che arriva fino al vicino supermercato".



"Ecco, anche qui, si torna al solito discorso: se trovo pulito tendo a lasciare pulito, se ho un servizio funzionante tendo a utilizzare il servizio funzionante. Ma se trovo un servizio inidoneo, il senso di inciviltà (purtroppo) prevarrà e depositerò il rifiuto nel primo posto che trovo. - analizza - Considerato che l'Amministrazione in carica si era proposta come risolutrice o quantomeno mitigatrice del problema rifiuti, forse qualcosa è andato storto".

Le criticità hanno interessato anche zone molto frequentate di Arma di Taggia. "Abbiamo un lungomare che se fosse stato terminato dovrebbe essere il fiore all'occhiello della nostra cittadina e invece ha un'illuminazione pubblica "a step". Superata di poco Piazza Marinella inizia dal lato dei locali una "zona d'ombra", con lampioni spenti fino a poco prima dei campi da tennis. - denuncia l'esponente di opposizione - Non si tratta, come qualcuno potrebbe ingenuamente pensare, di un black out momentaneo, perché quei lampioni sono spenti da più di un anno! È lecito chiedersi se in un'intera estate, e anzi, in più di un intero anno, non sia stato possibile risolvere il problema dell'illuminazione, se problema vi è. Sarebbe interessante capire cos'abbia pensato il turista che passeggiando sul lungomare abbia trovato l'illuminazione fino a un certo punto, per precipitare poi nel "buco d'ombra", e rivedere la luce solo nell'ultimo tratto di passeggiata. Le ipotesi sono due: o ha pensato a un fantasioso quanto improbabile gioco di luci e ombre, o ha pensato a lassismo e trascuratezza".