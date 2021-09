Ventimiglia: riparte la scuola, a “I venerdì ai giardini della Spes” si parla degli alunni più fragili

L’appuntamento conclusivo, anche in vista della ripresa della didattica, si terrà presso la sede della Spes, in corso Limone Piemote 63, a Ventimiglia, e avrà per tema “Soggetti deboli nella scuola”. A introdurre i lavori sarà la professoressa Debora Roncari, docente del Liceo A: Aprosio di Ventimiglia.