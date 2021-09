A Marco Buticchi e Andrea Vitali il ‘Gran Premio Internazionale - Casinò di Sanremo 1905’ per il 2021

Marco Buticchi con ‘L’ombra di Iside’ (Longanesi) e Andrea Vitali con ‘Un bello scherzo’ (Garzanti) sono i vincitori del Gran Premio Internazionale ‘Casinò di Sanremo’. Giunto quest’anno alla sua settima edizione, si è conquistato un prestigioso spazio tra i più rappresentativi trofei del panorama letterario italiano, con una grande risonanza anche a livello internazionale.

Per l’edizione 2021 il Gran Trofeo si è arricchito del riconoscimento per la saggistica che verrà consegnato alla scrittrice Mara Fazio per il suo lavoro ‘Voltaire contro Shakespeare’ (La Terza). Nel decennale della scomparsa di Antonio Semeria verrà consegnato anche il ‘Premio alla Carriera’ a Giuseppe Conte.

Sabato 25 settembre alle 17, al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo si svolgerà la cerimonia di premiazione, condotta dal giornalista scrittore Mauro Mazza vincitore con Nicola Bolaffi dell'edizione 2018, affiancato da Matteo Moraglia, Carlo Sburlati e Marzia Taruffi. La Giuria tecnica ha designato anche le prestigiosa terna finalista su un totale di circa 100 partecipanti, che si presenteranno davanti alla speciale giuria popolare, che decreterà la graduatoria finale, in una competizione letteraria di grande interesse mediatico e culturale. Questi i finalisti (in ordine alfabetico):

- Donatella Mascia per l’opera ‘Una giulietta rossa’ (Albatros)

- Alberto e Giancarlo Mazzuca ‘Gianni Agnelli in bianco e nero’ (Baldini+Castoldi)

- Saverio Simonelli ‘Cercando Beethoven’ (Fazi)

Narrativa straniera tradotta: Alessandro De Vito traduce Marketa Pilatova per l’opera ‘Bata nella giungla’ (Miraggi)

- Marco Drago traduce Alain Parks per l’opera ‘L’ultima canzone di Bobby March’ (Bompiani)

- Silvia Nugara e Claudio Panella interpretano Nicolas Crunchat per l’opera ‘Delitti alle traversette’ (Fusta editore)

“Una settima edizione – ha detto il Presidente avv. Adriano Battistotti con i consiglieri Dott.sa Barbara Biale e dott. Gian Carlo Ghinamo, Amministratore Delegato - che si contraddistingue per le adesioni e le novità: dall’istituzione del Premio alla carriera magistralmente assegnato al poeta Giuseppe Conte all’istituzione del riconoscimento alla saggistica che andrà a Mara Fazio. Si sostanzia il continuo lavoro della nostra giuria che edizione dopo edizione consacra il premio tra gli avvenimenti culturali di maggior interesse, capaci di esprimere le tensioni della moderna letteratura. Felicitazioni ai vincitori e ai finalisti e un caloroso ringraziamento al Comitato d’onore, alle giurie, che hanno scritto e scriveranno un’altra bella pagina della storia di questo Premio.”

Nel decennale della scomparsa di Antonio Semeria, sarà consegnato il Premio alla Carriera a Giuseppe Conte. Sabato 23 ottobre, sempre al Teatro dell’Opera (ore 17) si terranno le premiazioni degli elaborati i partecipanti alle sezioni ‘Inediti’ e verrà consegnato il Premio alla Carriera.

Il premio è stato intitolato ad Antonio Semeria, illustre personalità, eccellente professionista, amministratore pubblico, editore, scomparso nel 2011 che nominato Presidente del Casinò negli anni ‘80, sostenne la nascita dei ‘Martedì Letterari’, come prosecuzione de ‘I Lunedì letterari’ di Luigi Pastonchi. Semeria promosse le iniziative culturali ben conscio di come la casa da gioco dovesse tutelare e conservare la sua eredità e la sua immagine di salotto letterario e di elegante centro d’intrattenimento. Questo l’albo d’onore del Gran Premio Internazionale ‘Casinò di Sanremo Antonio Semeria’: Mauro Mazza, Nicola Bolaffi, Giordano Bruno Guerri, Marcello Veneziani, Gennaro Sangiuliano, Bruno Morchio e Mario Vattani.

La giuria ha ritenuto di assegnare ulteriori premi a:

- Francesco Aquilar per l’opera ‘Lacrime di coccodrillo’ (Franco Antonelli) targa e menzione

- Domenico Vecchioni per l’opera ‘I signori della Truffa’ (DiarKos), targa e menzione

- Beppe Conti per ‘Dolomiti da leggenda’ (Reverdito), targa Carlo Cozzi ‘Chi ha ucciso messer Raffaello’ (Pagine), targa

- Francesca Sensini per l’opera ‘Pascoli maledetto’, targa

- Bruno Vallepiano per l’opera ‘Trappola per Lupi’ (Golem), targa

Due le segnalazioni:

- Morena Fellegara per ‘Il gioco degli specchi’ (Frilli)

- Consuelo Priasco per ‘I tempi nostri’ (Pagine)