Sanremo: privatizzazione di 'Casa Serena', Rifondazione Comunista "Da sempre contrari a questa strada"

“Era il 2019 quando il nostro circolo intervenne sulla pericolosa strada imboccata dall'Amministrazione Biancheri con la privatizzazione dei beni comuni. Di fronte ad una gestione del territorio a tutto vantaggio di un utilizzo provato denunciammo la sconsiderata svendita di ‘Casa Serena’, un servizio socio-sanitario pubblico, indispensabile ed avviato”.

Interviene in questo modo Carlo Olivari, segretario del circolo di Rifondazione Comunista per Sanremo e Taggia ‘Valeria Faraldi’, sulla situazione di ‘Casa Serena’. “Le notizie di questi giorni – prosegue - purtroppo ci stanno dando ragione: da oggi 22 operatori socio-sanitari entreranno in aspettativa per sette giorni e con loro 4 fisioterapisti. La sorte dei sette dipendenti comunali verrà discussa sul tavolo del giudice del lavoro. Una situazione che sta determinando un forte ridimensionamento nell'assistenza degli ospiti, oltre ovviamente il sostentamento delle famiglie del personale interessato”.

“Purtroppo – termina Olivari - ancora una volta questa amministrazione ha dato prova di ciò che da anni sosteniamo. Non condivide, nei fatti, nessun valore della sinistra che spesso hanno erroneamente e presuntuosamente, proclamato di rappresentare. Noi rimaniamo, come da sempre, dalla parte dei lavoratori , come valore assoluto e non per speculazioni elettorali o per convenienze diverse”.