Rocchetta Nervina: elisoccorso recupera l'escursionista disperso, 63enne portato in ospedale

Alle 9, grazie all'intervento di Drago, l'elicottero dei Vigili del Fuoco, è stato recuperato il 63enne disperso nella zona montuosa di Rocchetta Nervina. Le ricerche sono scattate ieri, alle 17.50, l'escursionista, una persona cardiopatica, è stato raggiunto questa mattina in un canalone dalla squadra SAF dei Vigili del Fuoco di Imperia e Savona.

Il 63enne era in buoni condizioni e ha ricevuto da mangiare e da bere per rimettersi in forze dopo la nottata passata all'addiaccio. Le ricerche hanno visto impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco di Ventimiglia, dell'UCL di Imperia, dei Carabinieri di Rocchetta, la Croce Azzurra di Vallecrosia e il Soccorso Alpino.

Le squadre di ricerca sono state coordinate gestite dalla sala operativa. Non è stato semplice trovare il disperso che per fortuna ha portato i soccorritori da lui grazie alla condivisione delle posizioni attraverso whatsapp e GeoLocVVF. Per tutta la notte i soccorritori hanno cercato di raggiungerlo un obiettivo reso possibile solo stamattina con le luci dell'alba.