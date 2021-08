Sanremo: il nuovo bagno pubblico del Palafiori è pronto e ristrutturato, ma perché non apre?

Nuovo, pulito, comodo e accessibile a tutti. Il nuovo bagno pubblico del Palafiori è proprio come un servizio al cittadino dovrebbe essere. Peccato che sia chiuso. Logico, quindi, chiedersi il perché, soprattutto in piena estate quando il posteggio di corso Garibaldi fa spesso il sold out.

La cosa non è estranea al Comune che sta lavorando per far partire il servizio al più presto. Si è trattato, infatti, di un lavoro accurato svolto anche insieme al comitato PEBA per fare in modo che i servizi fossero accessibili a tutti. Ma manca un gestore.

Gli uffici di palazzo Bellevue, quindi, stanno avviando le procedure per andare alla ricerca dei percettori di Reddito di Cittadinanza che, da norma, devono restituire delle ore di servizio allo Stato.

L’obiettivo è arrivare alla soluzione entro settembre per chiudere il discorso e aprire finalmente il servizio sul quale il Comune ha investito.