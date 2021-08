Bordighera: anche questa settimana è boom di presenze turistiche, agosto si chiude con il sold-out

Anche per questa settimana il trend turistico si conferma estremamente positivo per Bordighera. Lo aveva già affermato il sindaco Vittorio Ingenito durante la conferenza stampa per la presentazione del Bordighera Bookfstival durante la quale il primo cittadino, riferendosi alla settimana scorsa, ha dichiarato il sold-out nella città delle Palme.

Quando siamo in dirittura d'arrivo del mese di agosto i dati parlano chiaro, Bordighera si conferma una delle mete preferite dai turisti di prossimità e non solo.

Italiani e tanti stranieri, oltre ai francesi, per le vie di Monet. Ora non resta che attendere la conclusione della stagione estiva per fare il punto della situazione, che si prospetta favorevole, e parlare con dati precisi.