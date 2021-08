Grande festa a Pieve di Teco, al via l'edizione 2021 dell'Expo valle Arroscia: protagonisti i prodotti tipici e le eccellenze del territorio (Foto e video)

Entra nel vivo oggi, con una lunga serie di appuntamenti, l’edizione 2021 dell’Expo valle Arroscia. Questo pomeriggio, alle 18, si è svolta a Pieve di Teco la cerimonia di inaugurazione dell’evento che vede protagonisti sino a domenica i prodotti tipici e l’eccellenze del territorio. Al taglio del nastro erano presenti Enrico Lupi, presidente della Camera di Commercio delle Riviere di Liguria, il sindaco di Pieve di Teco e presidente del parco delle Alpi Liguri Alessandro Alessandri, tutti sindaci dei comuni della valle Arroscia, il deputato Flavio Di Muro, la consigliere regionale Mabel Riolfo, assessore regionale Gianni Berrino, il direttore generale di Asl 1 Silvio Falco, il presidente della provincia Domenico Abbo, il presidente Confcommercio Imperia Marco Gorlero, Laurance Novaresi del comune di Nizza e l'ex sindaco di Imperia ed ex presidente della provincia Luigi Sappa. Madrina dell'evento, Rosalba Nasi, vedova di Gabriele Boscetto, è stata lei a tagliare il nastro.

L’anno scorso, a causa dell’emergenza covid, purtroppo la manifestazione è saltata, ma adesso è stata riproposta per valorizzare il turismo agroalimentare. Una vetrina infatti, per i produttori della vallata, una grande festa che unisce dodici Comuni, decine di espositori, aziende agricole e artigiani. Fanno parte del circuito i Comuni di Armo, Aquila d’Arroscia, Borghetto d’Arroscia, Cesio, Cosio d’Arroscia, Mendatica, Montegrosso Pian Latte, Pornassio, Ranzo, Rezzo, Vessalico e naturalmente Pieve di Teco, il borgo che costituisce il cuore della valle: la porta dell’Arroscia.

Presenti naturalmente gli stand delle aziende locali con una selezione di prodotti tipici: l’olio extravergine, i vini, il miele, i formaggi d’alpeggio, l’aglio e i fagioli, le conserve, i dolci e il pane fragrante, ma anche menù dedicati nei ristoranti e negli agriturismi. Spazio anche alle botteghe con i prodotti dell’artigianato, alla musica e all’animazione. Una novità dell’edizione 2021 riguarda la rassegna vinicola intitolata al compianto senatore Boscetto.

L 'evento ha registrato la sinergia tra la Camera di Commercio, il comune di Pieve di Teco, l'unione dei comuni della Valle Arroscia, Regione Liguria con il supporto di Anci Liguria e Provincia di Imperia. Sino a domenica si svolgeranno anche corsi di assaggio e visite in aziende. Presente anche “la piazza del gusto”, a cura di Confcommercio provinciale, che coinvolge ristoranti e locali della vallata. Nel ricco programma anche l’apertura straordinaria di tutti i siti museali. La Confcommercio ha poi, selezionato i migliori ristoranti dell’Alta Valle Arroscia che per tutta l’Expo, a pranzo (dalle ore 12) e a cena (dalle ore 19), prepareranno le ricette tipiche con i prodotti locali.

Per gustare le tipicità locali ci si può recare in Piazza Carenzi dove ci saranno ad accogliere i visitatori i sei ristoratori della Piazza del Gusto: il Ristorante Cadò di Cosio d’Arroscia, l’Albergo Ristorante La Pineta di Colle San Bartolomeo, l’Agriturismo U Pastù di Cosio d’Arroscia, la Trattoria del Borgo Antico di Pieve di Teco, la Trattoria Maria di Cosio d’Arroscia e l’Agriturismo La Fattoria di Costa Bacelega (Ranzo). Antipasti, primi, secondi, contorni, dolci e gelati con i sapori tipici della Valle Arroscia per gustare l’Expo fino in fondo.

Per accedere alla manifestazione, come prevedono le norme in materia, è richiesto il green pass. Presso la Farmacia Ceppi di corso Ponzoni 70, è possibile effettuare il tampone rapido al costo di 15 euro. Orari (tutti i giorni) dalle ore 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19,30. tel. 0183-36209.



Il video dell'inaugurazione con le interviste: