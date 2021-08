Elezioni: Vivere Diano incontra la Federazione italiana della caccia, "Per il 2022 far crescere la Fiera Venatoria"

Vivere Diano, lista che sostiene la candidatura di Cristiano Za Garibaldi a Sindaco di Diano Marina, ha incontrato la FIDC (Federazione italiana della caccia). Nel point elettorale di Corso Roma, Cristiano Za Garibaldi, Veronica Brunazzi, Francesco Bregolin, Alessandro Clemenzi e Ennio Pelazza hanno ricevuto FIDC, rappresentata da Luca Terrizzano e Luciano Bernardis.



“È stato un incontro cordiale e costruttivo - dichiara Cristiano Za Garibaldi - che si è tenuto poco prima della Mostra Venatoria in programma domenica 5 settembre. Con Federcaccia abbiamo convenuto sulla necessità e sulla volontà di allargare questa manifestazione, di farla crescere in virtù del suo valore storico e culturale. Si è parlato di conferenze e occasioni di confronto sul mondo della caccia e sui cacciatori, da non considerarsi come spietati assassini ma come gruppi di persone che garantiscono l’equilibrio della fauna locale, mantengono pulita la rete sentieristica e contribuiscono a tenere sotto controllo il proliferare dei cinghiali”.



“Abbiamo anche parlato del fatto che negli anni la Fiera Venatoria si è caratterizzata anche per la vendita di salumi e formaggi o oggettistica un po’ lontana dall’origine dell’iniziativa - aggiunge Ennio Pelazza -, ecco perché ho proposto, per l’edizione 2022, di organizzare una manifestazione che sia sempre più una vera fiera venatoria, che comprenda quindi, oltre al canto degli uccelli la mattina presto e alla gara di richiamo, anche la presenza di produttori e venditori di attrezzature e accessori per la caccia. Incontrando l’interesse dell’associazione mi sono impegnato in prima persona a fornire alcuni contatti di allevatori di cani da caccia per coinvolgerli nella prossima edizione. Confermata comunque anche la Fiera Venatoria 2021, che come sempre arricchirà il calendario delle iniziative settembrine, per la quale abbiamo chiesto una deroga in Regione per il problema relativo all’influenza aviaria. Il nostro obiettivo è quello di rendere ancora più interessante questa fiera venatoria, che è la più vecchia di tutta la Liguria”.



Nei prossimi giorni, Vivere Diano per Cristiano Za Garibaldi Sindaco, incontrerà altre associazioni sportive e di imprenditori, reti di imprese e sindacati, per ascoltare le varie proposte e per presentare i candidati della lista in vista delle Elezioni Amministrative del 3-4 ottobre.