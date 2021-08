Padre e figlio si perdono nei boschi di Rocchetta Nervina, attivate le ricerche anche con l'elicottero

I Vigili del Fuoco sono impegnati da questo pomeriggio nella ricerca di due escursionisti, padre e figlio, che si sono persi nei boschi di Rocchetta Nervina.

I due sono riusciti a mettersi in contatto con i soccorritori, ma non trovano la strada del ritorno all'hotel che li ospita.

In azione anche l'elicottero per le ricerche dall'alto.