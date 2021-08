Sanremo: continuano le donazioni alla Croce Rossa per i profughi afgani, ecco cosa serve

Continua l'ondata di solidarietà da parte dei sanremesi (e no solo) per i profughi afgani ospitati da lunedì mattina nel soggiorno militare di San Martino.

La sede della Croce Rossa Sanremo sta gestendo tutte le donazioni ed è costantemente informata sulle esigenze dei rifugiati che, lo ricordiamo, sono confinati all'interno della base militare per i dieci giorni di quarantena.

Questa sera, tramite il presidente Ettore Guazzoni, la Croce Rossa Sanremo fa sapere che sta iniziando a scarseggiare il tè verde, fondamentale per le colazioni. Sempre utili anche tutti i prodotti per la cura della persona e per l'igiene.

Chi fosse interessato a donare lo può fare portando il materiale direttamente alla sede della Croce Rossa in via Capitan Pesante (sopra la nuova stazione ferroviaria) e non al soggiorno militare.