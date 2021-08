Profughi afgani al soggiorno militare di Sanremo: in mattinata tamponi anti covid per tutti, intanto non si ferma la macchina della solidarietà

Terzo giorno di permanenza e di quarantena per i circa 200 profughi afgani ospita da lunedì al soggiorno militare di Sanremo. Stanno tutti bene e la Croce Rossa non ha registrato particolari problematiche sanitarie o di gestione.

Tutti gli ospiti si sono mostrati gentili e stanno tollerando pazientemente la reclusione forzata nelle loro stanze per la quarantena di 10 giorni imposta dai protocolli internazionali.

Questa mattina il personale della Croce Rossa ha effettuato tamponi a tappeto per tutti come previsto già dal loro arrivo. Nessun ospite, comunque, ha manifestato sintomi influenzali e tutti sono già risultati negativi al loro arrivo a Roma, prima del trasferimento a Sanremo.

Intanto non si ferma la macchina della solidarietà, continuano ad arrivare donazioni di ogni genere alla sede della Croce Rossa Sanremo che nei prossimi giorni comunicherà nello specifico le necessità per evitare sprechi e per indirizzare al meglio i donatori.