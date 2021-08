Riva Ligure: questa sera in piazza Matteotti, concerto del duo KikiRiki

Questa sera a Riva Ligure per l'esplosiva estate di manifestazioni nello splendido centro storico del borgo marinaro appuntamento musicale in Piazza Matteotti alle ore 20.00 si esibirà il duo KikiRiki la band é composta da Federica Chichi e Riccardo Sasso.

Ecco chi sono i due artisti che si esibiranno questa sera:

Federica Chichi è una giovane promessa della scena del Ponente Ligure. Studia pianoforte con Riccardo e si è formata con l'insegnante Manuela Gaslini. Vincitrice di svariati concorsi nazionali, nonostante la giovane età (16 anni) è già ben abituata alla vita di palco.

Riccardo Sasso si è formato presso la Scuola di Musica "G.B. Pergolesi" di Sanremo, Laureato in Discipline delle Arti, Musica e Spettacolo e Laureato in Pianoforte e Tastiere Moderne presso il Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma con il massimo dei voti, specializzando in Musicologia magistrale presso il Dipartimento di Musicologia di Cremona. Musicologo e relatore, è autore di diverse conferenze di argomento musicologico fra le quali “Revolution 9: le innovazioni dei Beatles”, presentata nell’Auditorium del Carmine del Conservatorio di Parma, con il quale tutt’ora collabora come relatore. Insegna Pianoforte, Tastiere Moderne, Teoria e Armonia, Fisarmonica complementare presso Dimensione Musica Sanremo e House Voice di Monia Russo. Ha lavorato e collaborato con Ramon Rossi (Ron), Monia Russo (Povia), Edwyn Roberts (Diodato), Chiara Galiazzo (X Factor), Cristiano Turato (Nomadi), Rossana Casale (Berté), Susanna Parigi (Baglioni), Lorena Fontana, Matt Backer (Elton John, Bananarama) e altri.

Il concerto é organizzato da Ca de Matage e Osteria della Salute con la collaborazione del Comune di Riva Ligure.