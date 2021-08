Bajardo: sotto il tiglio di via Roma, inaugurata la ‘Casetta dei Libri Viandanti’ (Foto)

Bajardo fa sul serio, sta diventando un paese di lettori e grazie all’iniziativa di Barbara, che gestisce la Biblioteca Comunale come volontaria, ha dedicato agli appassionati un nuovo luogo dove i libri saranno liberamente alla portata di tutti.

"Venerdì scorso . spiegano dalla biblioteca ., proprio sotto il tiglio di via Roma, divenuto il luogo tradizionale di incontro per le letture collettive, si è inaugurata, con la partecipazione dei Consiglieri comunali Fiamma e Remo, la 'Casetta dei Libri Viandanti' nella quale tutti possono trovare e prendere liberamente un libro con il quale passare qualche ora in piacevole compagnia.

I libri devono viaggiare, magari con il passo del viandante che non è mai veloce e che si sa fermare per godere attimi di felicità anche contemplando piccole cose, paesaggi, uomini. I libri sono così, bisogna gustarli lentamente, soffermarsi sulle parole, godere di atmosfere che ti sanno portare lontano. I libri ora, a Bajardo, si troveranno proprio sotto il tiglio in una simpatica casetta di legno: chi li vorrà potrà prenderli, leggerli sulle panchine che si trovano lì vicino, portarseli a casa, regalarli. Se vorrà potrà portarne dei suoi da regalare alla comunità. L'importante è che i libri circolino e divengano motivo di discussione e scambio di idee.

Durante la manifestazione molte persone hanno letto alcuni passi dei libri che intendevano donare. Letture intense e appassionate in lingua originale: italiano, inglese, tedesco e c'è stata anche qualche persona proveniente da questi paesi che ha deliziato l'uditorio leggendo in lingua italiana, un vero omaggio per il paese che li ospita per le vacanze. Un pomeriggio veramente gradito da tutti con l'auspicio che veramente i libri comincino a mettere le gambe e viaggiare".