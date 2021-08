Sanremo: ruba in un supermercato e fugge, rincorso e fermato viene arrestato dalla Polizia

Gli agenti del Commissariato di Sanremo hanno arrestato ieri un 43enne marocchino, irregolare, per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, già noto per diversi episodi di molestie e disturbo alle persone, aveva rubato diversi generi alimentari in un supermercato del centro, superando le casse senza pagare. Bloccato dalle cassiere e dall’addetto alla sicurezza, non solo ha cercato di sottrarsi al controllo ma si è avventato contro l’uomo tentando di colpirlo, guadagnando la fuga verso il lungomare.

Mentre fuggiva l’uomo ha anche lanciato quanto appena rubato verso l’addetto, tra cui anche una bottiglia di vetro. La Volante del Commissariato è arrivata sul posto, riuscendo a fermare l’uomo che, non contento ha inveito contro gli agenti scalciandoli. Oggi l’arresto è stato convalidato e il giudice ha rinviato il processo a settembre mentre l’uomo è stato portato in carcere.