Imperia-Limone a piedi: prima tappa archiviata, partenza all'alba e direzione Monte Frontè (Foto)

Dopo una nottata trascorsa in tenda a Colle d'Oggia e con un adeguamento ristoro post prima tappa, questa mattina all'alba è ripresa la camminata dell'Imperia - Limone. 100 km a piedi in quattro giorni per i 30 partecipanti che oggi all'alba si sono messi in marcia diretti verso il Monte Grande e il bosco di Rezzo.

Un percorso molto suggestivo che porterà il gruppo poi a colla del Garezzo, e infine al Monte Frontè. Ultimo step l'arrivo al Rifugio La Terza dove li attende la cena e il pernottamento. Stasera sarà l'occasione per ammirare i camosci e le stelle mentre ai loro piedi si stende la valle di Monesi e con uno sguardo rivolto a domani con la scalata al Monte Saccarello, la vetta più alta della Liguria.





L'Imperia - Limone non è una gara ma un modo unico per scoprire le bellezze offerte dal nostro territorio. 100 km in 4 giorni, andando a piedi, al proprio passo, grazie all'organizzazione curata in ogni minimo dettaglio da Monesi Young con la partecipazione di ben 9 guide, compresi anche 1 botanico, 1 agronomo e 1 astrofilo.