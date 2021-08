Partita la 14ª Imperia - Limone: 30 partecipanti per questo cammino alla scoperta del territorio

Sono partiti i 30 partecipanti della 14ª edizione della Imperia - Limone. Ritrovatisi nel capoluogo, a Oneglia, in P.za Rossini, davanti al negozio CMP Store, la prima tappa prevede la salita verso il Monte Acquarone. Nel primo tratto un panorama suggestivo sul mare che porterà i partecipanti a vedere via via Imperia allontanarsi alle loro spalle. L'arrivo è previsto in serata a Colle d'Oggia, dove si cenerà all'aperto e si dormirà in tenda.

L'Imperia - Limone non è una gara ma un modo unico per scoprire le bellezze offerte dal nostro territorio. 100 km in 4 giorni, andando a piedi, al proprio passo, grazie all'organizzazione curata in ogni minimo dettaglio da Monesi Young. Prevista la partecipazione di ben 9 guide, compresi anche 1 botanico, 1 agronomo e 1 astrofilo.

Questa edizione ha ricevuto il patrocinio del Comune di Imperia, della Provincia e di Regione Liguria. La formula così come il percorso sono rimasti invariati, tra notti in tenda o nei rifugi, avvicinandosi a Monte Acquarone, Monte Frontè, Monte Saccarello (2200 metri, vetta più alta della Liguria), Monte Missun e Monte Bertrand, fino a scendere poi lungo Vallone San Giovanni, arrivando a destinazione.

“Quattordici edizioni sono tante. Tanti anni, tanti gruppi di persone differenti che si susseguono in questa nostra avventura che ogni anno si ripete. E ogni anno insegna qualcosa anche a noi dell’associazione. Stesso percorso, ma persone differenti. Questo basta per noi per vivere qualcosa di nuovo e di migliorarci sempre. E ci aiuta a fare gruppo come direttivo. In così tanti anni ho conosciuto tante persone e tante motivazioni differenti. Sfida, condivisione, curiosità…ognuno parte con le sue idee e obiettivi, ma tutti arrivano con il sorriso, con nuovi amici e con un senso di leggerezza che supera la fatica. E questo è il regalo del contatto con la natura e della montagna” commenta il presidente dell’ASD Monesi Young Alessandro Bellotti.