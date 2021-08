Imperia: tutto pronto per la partenza da Piazza Dante dell'Imperia - Limone a piedi

Parte domani la 14esima edizione dell’Imperia-Limone, passeggiata organizzata dall'ASD Monesi Young con la collaborazione del Comune di Imperia. Occasione ideale per andare alla scoperta del nostro entroterra, della nostra storia e delle vie che dalla costa superano le imponenti Alpi Liguri sulla cosiddetta Via del Sale.

Immersi nella natura, percorrendo antiche vie del territorio ligure alla volta di Limone, si camminano quasi 100 km in quattro splendide giornate di trekking. Partenza da Piazza Dante domani mattina alle 7.



“Quattordici edizioni sono tante. Tanti anni, tanti gruppi di persone differenti che si susseguono in questa nostra avventura che ogni anno si ripete. E ogni anno insegna qualcosa anche a noi dell’associazione. Stesso percorso, ma persone differenti. Questo basta per noi per vivere qualcosa di nuovo e di migliorarci sempre. E ci aiuta a fare gruppo come direttivo. In così tanti anni ho conosciuto tante persone e tante motivazioni differenti. Sfida, condivisione, curiosità…ognuno parte con le sue idee e obiettivi, ma tutti arrivano con il sorriso, con nuovi amici e con un senso di leggerezza che supera la fatica. E questo è il regalo del contatto con la natura e della montagna” commenta il presidente dell’ASD Monesi Young Alessandro Bellotti.



L'Assessore alle Manifestazioni Simone Vassallo: “Queste sono belle iniziative, coniugano sport e valorizzazione del nostro territorio, ringrazio Monesi Young per l'impegno che da molti anni mette nell'organizzazione di questi eventi che fanno bene a Imperia”.