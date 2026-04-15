Sanremo, Massimo Popolizio porta Steinbeck al Teatro dell’Opera del Casinò

La stagione teatrale del Casinò di Sanremo si prepara ad accogliere un nuovo protagonista di primo piano. Venerdì 24 aprile, alle ore 21, Massimo Popolizio salirà sul palco del Teatro dell’Opera per interpretare uno dei testi più potenti e profondi della produzione letteraria di John Steinbeck, dando vita a uno spettacolo intenso, capace di coinvolgere e scuotere il pubblico.

L’appuntamento si inserisce nel ricco cartellone che, da inizio stagione, ha visto alternarsi artisti molto amati come Ezio Greggio, Stefano Fresi, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, Giampaolo Morelli, Max Pisu e Chiara Salerno, Rocío Muñoz Morales, Giorgio Lupano e Gabriele Pignotta, tutti accolti dal favore del pubblico.

La rassegna, che unisce intrattenimento e riflessione, propone un percorso attraverso testi che hanno segnato la storia del teatro e opere che raccontano con immediatezza la contemporaneità. Un modo per mantenere vivo il rapporto diretto tra artisti e spettatori, offrendo momenti di svago ma anche di approfondimento culturale. Dopo Popolizio, la stagione si chiuderà venerdì 22 maggio con l’atteso spettacolo di Luca Bizzarri, Enzo Paci e Antonio Zavatteri.



Biglietti:

• Platea Primo settore € 25,00

• Platea secondo settore € 20.00

• Galleria € 15.00

• Gruppo di 10 studenti con insegnante costo del biglietto in galleria € 5. (superiori a 10 € 4)

• Persone fragile con accompagnatore sconto del 50% ad entrambi.

• Associazioni con elenco dei soci presentato dal Presidente € 5 di sconto su abbonamenti. Compagnie teatrali con elenco portato dal rappresentante € 5 di sconto su abbonamenti

• Biglietteria attiva anche online.

• gli eventi sono in vendita online sul sito:

• https://www.boxol.it/casinosanremo



questi i singoli link

• https://www.boxol.it/CasinoSanremo/it/event/furore--di-john-steinbeck/576317

• https://www.boxol.it/CasinoSanremo/it/event/le-nostre-donne/576321​

Biglietteria

Servizio di Biglietteria presso botteghino del Teatro nei giorni: - martedì, giovedì, venerdì sabato, dalle ore 16.00 alle ore 20.00. tutti i giorni, sino al 31 ottobre 2024 dalle h 16.00 alle 20.00 - nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dall’h 16.00 alle 21.00.

Servizio di prevendita: Compagnia Teatro Dell’albero Biglietteria presso Porta Teatro Casinò di Sanremo tel 0184 595273 (negli orari indicati) Prenotazione libera cell. 347 7302028 e cell 333 7679409 whatsapp.

Emal info@ilteatrodellalbero.it

www.casinosanremo.it