“Viva El Tour” live al Teatro Ariston di Sanremo:  Javier Zanetti e Daniele De Rossi ospiti speciali sul palco  con Cassano, Adani e Ventola

Protagonisti dello spettacolo saranno Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola, volti amatissimi del celebre progetto “Viva El Futbol”, il format che ha rivoluzionato il racconto del calcio con uno stile diretto, autentico e senza filtri.

Grande novità della tappa sanremese sarà la presenza di due ospiti d’eccezione: Javier Zanetti e Daniele De Rossi, vere icone del calcio internazionale, pronti a salire sul palco per arricchire la serata con storie, aneddoti e riflessioni esclusive. La loro partecipazione rappresenta un valore aggiunto straordinario, destinato a rendere l’appuntamento ancora più unico e imperdibile.

“Viva El Tour” è il nuovo progetto live che porta nei teatri italiani l’energia del celebre podcast, trasformando il talk sportivo in uno spettacolo dal vivo coinvolgente e multidimensionale. Il format unisce teatro e calcio in una narrazione originale, accompagnata dalla voce fuori campo di Corrado Tedeschi, capace di guidare il pubblico in un viaggio emozionante tra sport, cultura e intrattenimento.

Lo spettacolo va oltre il classico talk: è un racconto dinamico che intreccia calcio, musica, arte e cultura pop, con momenti di interazione diretta, Q&A e partecipazione attiva del pubblico. Un’esperienza immersiva che mette al centro la community e crea un dialogo autentico con gli spettatori.

Prezzi biglietti (prevendita inclusa):

Platea: € 57,50 – € 46,00 – € 34,50

Galleria: € 34,50 – € 28,75 – € 25,30

Un appuntamento imperdibile per vivere il calcio da una prospettiva nuova, tra spettacolo e passione: “Viva El Futbol” arriva all’Ariston per raccontare il gioco più amato di sempre come non lo avete mai visto.