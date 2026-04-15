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Eventi | 15 aprile 2026, 17:35

“Viva El Tour” live al Teatro Ariston di Sanremo:  Javier Zanetti e Daniele De Rossi ospiti speciali sul palco  con Cassano, Adani e Ventola

Arriva al Teatro Ariston di Sanremo uno degli eventi più attesi per gli appassionati di calcio e spettacolo: “Viva El Tour”, in scena lunedì 20 aprile alle ore 21.00.

“Viva El Tour” live al Teatro Ariston di Sanremo.

“Viva El Tour” live al Teatro Ariston di Sanremo.

Protagonisti dello spettacolo saranno Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola, volti amatissimi del celebre progetto “Viva El Futbol”, il format che ha rivoluzionato il racconto del calcio con uno stile diretto, autentico e senza filtri.

Grande novità della tappa sanremese sarà la presenza di due ospiti d’eccezione: Javier Zanetti e Daniele De Rossi, vere icone del calcio internazionale, pronti a salire sul palco per arricchire la serata con storie, aneddoti e riflessioni esclusive. La loro partecipazione rappresenta un valore aggiunto straordinario, destinato a rendere l’appuntamento ancora più unico e imperdibile.

“Viva El Tour” è il nuovo progetto live che porta nei teatri italiani l’energia del celebre podcast, trasformando il talk sportivo in uno spettacolo dal vivo coinvolgente e multidimensionale. Il format unisce teatro e calcio in una narrazione originale, accompagnata dalla voce fuori campo di Corrado Tedeschi, capace di guidare il pubblico in un viaggio emozionante tra sport, cultura e intrattenimento.

Lo spettacolo va oltre il classico talk: è un racconto dinamico che intreccia calcio, musica, arte e cultura pop, con momenti di interazione diretta, Q&A e partecipazione attiva del pubblico. Un’esperienza immersiva che mette al centro la community e crea un dialogo autentico con gli spettatori.

Prezzi biglietti (prevendita inclusa):

Platea: € 57,50 – € 46,00 – € 34,50

Galleria: € 34,50 – € 28,75 – € 25,30

Un appuntamento imperdibile per vivere il calcio da una prospettiva nuova, tra spettacolo e passione: “Viva El Futbol” arriva all’Ariston per raccontare il gioco più amato di sempre come non lo avete mai visto.

Redazione

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