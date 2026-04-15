Il progetto live di Viva El Futbol con Urban Vision Entertainment porta il format dal web al palcoscenico teatrale

Annunciati gli ospiti speciali per l’ultima data di Viva El Tour: Javier Zanetti e Daniele De Rossi. Il tour di Viva El Futbol si concluderà così, lunedì 20 aprile, con una data imperdibile e celebrativa sul prestigioso palco del Teatro Ariston di Sanremo e per l’occasione saranno sul palco ben due special guest: Javier Zanetti, icona del calcio internazionale, leggenda e vice presidente dell'Inter, e Daniele De Rossi, leggenda della Roma e della Nazionale e attuale allenatore del Genoa.

Dopo il successo delle precedenti tappe e il calore travolgente del pubblico nei teatri di tutta Italia, Viva El Futbol arriva a Sanremo con l’ultimo appuntamento di Viva El Tour, il progetto live che trasforma uno dei talk sportivi più seguiti del web in uno spettacolo teatrale dal vivo, capace di unire calcio, racconto e partecipazione diretta del pubblico.

Sul palco Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola danno vita a uno spettacolo che supera i confini del podcast tradizionale e si apre a una dimensione teatrale autentica, ironica e coinvolgente. Un format che, tappa dopo tappa, ha saputo evolversi anche grazie alla presenza di ospiti d’eccezione che hanno reso ogni appuntamento unico: da Lorenzo Insigne ad Álvaro Morata, da Fabio Quagliarella a Paolo Bonolis fino a Cesare Prandelli.

Viva El Tour chiude così il suo viaggio nei teatri italiani, confermando la forza di un format capace non solo di riempire i teatri, ma anche di far vivere i contenuti live dello spettacolo sui social, raggiungendo già oltre 20 milioni di views. Uno show che sta ridisegnando il linguaggio e lo spazio del racconto del calcio: non più solo commento sportivo, ma esperienza culturale e popolare, pensata per una community che vuole esserci, partecipare, intervenire.

La data finale di Sanremo sarà l’occasione per celebrare questo percorso, raccogliendo sul palco l’energia, le storie e le emozioni condivise durante il tour in uno show che si preannuncia ancora più intenso e partecipato.

Nato come format digitale, Viva El Futbol si è affermato rapidamente come uno dei talk sportivi più seguiti del panorama italiano grazie a un linguaggio diretto, libero e immediatamente riconoscibile. Il suo successo si fonda su un modo di raccontare il calcio che va oltre il risultato e l’analisi tecnica intrecciando memoria, emozioni, cultura pop e vissuto personale. Un racconto capace di creare una relazione forte e partecipativa con il pubblico, trasformando ogni appuntamento in uno spazio di confronto autentico.

Con Viva El Tour, questa identità trova nel teatro una nuova dimensione: più intima, condivisa, senza perdere l’energia originaria che trasforma la passione calcistica in un’esperienza dal vivo coinvolgente capace di rompere la quarta parete.

Il progetto è prodotto da Urban Vision Entertainment, società di Urban Vision Group che si occupa di editoria e lifestyle, all’interno di un accordo che intreccia teatro, contenuti digitali e comunicazione urbana. Accanto agli eventi live, il tour vive anche off-stage, attraverso vlog, mini-documentari e contenuti social che raccontano il dietro le quinte e il legame tra lo spettacolo e le città che lo ospitano.

Biglietti disponibili su Viva El Futbol Tickets - TicketOne.