Stefano Senardi torna a Sanremo: al Club Tenco la presentazione de “L’alchimista del suono”

Continuano gli appuntamenti del noto produttore discografico e direttore artistico Stefano Senardi TEFANO, impegnato nel promuovere la cultura musicale, tra rinnovati incarichi istituzionali, nuovi progetti audiovisivi e una fitta agenda di eventi dedicati alla musica d’autore e alla divulgazione culturale.

È stato recentemente rinnovato il suo incarico come Direttore di Programma del Master in Music Management presso la 24 Ore Business School, confermando il suo ruolo centrale nella formazione delle nuove generazioni di professionisti dell’industria musicale.

Senardi, in qualità di relatore insieme a Ilaria Bellin, Carlo Capacci e Lucio Carli, venerdì 10 aprile ha partecipato al Meetup al Polo Imperiaware di Imperia, un incontro incentrato su un tema cruciale: comprendere come l’intelligenza artificiale possa diventare una leva concreta per il territorio, e non soltanto un argomento da convegno.

Il 28 marzo, nell’ambito dei Portofino Days - organizzati dalla Liguria Film Commission - Senardi ha presentato in anteprima il suo prossimo progetto documentaristico prodotto da Fandango, realizzato insieme a Marco Spagnoli e dedicato a Fabrizio De André. Il titolo del documentario sarà annunciato prossimamente.

Dal 17 al 19 aprile, a Polignano a Mare (Bari), Senardi sarà protagonista di “Polignano a Mare Città della Musica”, tre giornate dedicate a Domenico Modugno e alla canzone contemporanea d’autore. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Club Tenco, Officina Pasolini, Officine Roversi, Centro Sperimentale di Cinematografia - Cineteca nazionale MAC (Musica d’Autore Contemporanea), lo vedrà impegnato come direttore artistico e coordinatore, oltre che come relatore, all’interno di un programma che prevede convegni, incontri e momenti performativi.

Il 25 aprile, presso la sede del Club Tenco di Sanremo (via Matteotti 126), Senardi curerà, in qualità di direttore artistico, la presentazione del libro “L’alchimista del suono” di Maurizio Biancani, con cui ha condiviso l’esperienza del progetto “33 Giri Italia Masters”.

Il 22 maggio sarà alla Scuola Holden di Torino (P.za Borgo Dora, 49) per un incontro dedicato alla musica e alla narrazione contemporanea, in occasione della presentazione del suo libro, insieme a Gloria Campaner, Alessandro Baricco e Raphael Gualazzi, nell’ambito di “Seven Springs il suono della Holden”.

Il 23 maggio, a Cuneo, nell’ambito della rassegna “Città in Note”, sarà protagonista di due incontri: il primo con Giampiero Alloisio e Claudio Buja, il secondo con Carmen Consoli.

Un calendario ricco e articolato che conferma l’impegno di Stefano Senardi nella valorizzazione della musica d’autore, nel dialogo tra linguaggi artistici e nella formazione culturale, rafforzando il suo ruolo di protagonista nella scena musicale e culturale italiana.