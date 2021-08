Torna l'Imperia Limone: da sabato, 100 km a piedi in 4 giorni sulle Alpi Liguri per scoprire l'entroterra

L'Imperia Limone è pronta a tornare. 14 edizioni ma il cuore è rimasto lo stesso: 100 chilometri, in quattro giorni, dal 21 al 24 agosto, per conoscere il nostro entroterra in modo slow, un passo alla volta. 30 i partecipanti che sabato mattina partiranno da piazza Rossini a Oneglia.

Anche questa edizione si è dovuta adattare alle misure Covid. Così il numero di partecipanti, come accaduto già l'anno scorso, è stato limitato a 30. "Abbiamo ricevuto tantissime chiamate di persone che volevano venire con noi ma non abbiamo potuto fare altro che creare una lista d'attesa. L'organizzazione dell'Imperia - Limone guarda prima di tutto alla sicurezza. Anche per questo motivo, attenendoci alle regole sugli spostamenti di gruppo, applichiamo l'obbligo di possedere il green pass per chiunque. È una sicurezza nostra e dei partecipanti - ci spiega Alessandro Bellotti, presidente di Monesi Young, l'associazione organizzatrice di questa camminata divenuta ormai una tradizione dell'estate di Imperia - Così come porremo grande attenzione al distanziamento interpersonale. E' una questione di rispetto per tutti".

Questa edizione ha ricevuto il patrocinio del Comune di Imperia, della Provincia e di Regione Liguria. La formula così come il percorso sono rimasti invariati, tra notti in tenda o nei rifugi, avvicinandosi a Monte Acquarone, Monte Frontè, Monte Saccarello (2200 metri, vetta più alta della Liguria), Monte Missun e Monte Bertrand, fino a scendere poi lungo Vallone San Giovanni, arrivando a destinazione.

"L'Imperia - Limone è il nostro modo per celebrare il territorio e farlo scoprire. Quattordici edizioni non sono poche e ci hanno permesso soprattutto di maturare una certa esperienza. Oggi siamo in grado di accogliere tutti, compresi vegetariani, vegani e animali. Tra i partecipanti di quest'anno abbiamo anche persone che vengono da fuori e alcuni stranieri. Sono in aumento. - confessa Bellotti - Con tutti loro ci saranno: ben 9 guide che permetteranno di tenere sotto controllo il gruppo e far si che ognuno possa andare al proprio passo senza aver paura di rimanere indietro o dover fare le corse; 1 botanico e 1 agronomo, proprio per far scoprire flora e fauna che incontreremo in questi paesaggi unici lungo la via Del Sale, sulle Alpi Liguri; 1 astrofilo che ci porterà alla scoperta degli splendidi cieli stellati di questa fine estate".

"La natura e l'ambiente rimangono al centro del nostro interesse e l'Imperia Limone è anche un evento a impatto ambientale zero! - sottolinea il presidente di Monesi Young - Grazie infatti alla collaborazione con LIFEGATE spa calcoleremo dapprima il nostro impatto ambientale, e compenseremo le nostre emissioni di CO2 mediante crediti di carbonio prodotti da interventi di creazione e tutela di aree boschive italiane (Parco del Rio Vallone). Non mancherà anche l'attenzione all'uso di materiali riciclabili o eco compatibili durante l'evento e ci atterremmo alla raccolta differenziata. Inoltre, come ogni anno, per i prodotti alimentari che forniremo ai partecipanti, useremo solo prodotti a km 0, comprati da contadini e aziende locali".