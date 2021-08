Covid in Liguria: 162 nuovi positivi, 39 nella provincia di Imperia

Tasso di positività che torna a salire in Liguria con gli ultimi dati sulla diffusione del Covid, passando da 4,54 a 6,76, raggiungendo così i livelli di 2 giorni fa. Per quanto riguarda i nuovi positivi sono 162 quelli delle ultime 24 ore a fronte di di 2.396 tamponi molecolari e 3.140 test antigenici.

Nella provincia di Imperia si registrano 39 nuovi positivi, 22 nel savonese, 82 su Genova e 19 su La Spezia. In lieve crescita nella riviera dei fiori il dato totale sui positivi, così come quello dei soggetti in sorveglianza attiva. Stabile invece il numero di pazienti ricoverati in Ospedale a Sanremo. In tutta la Liguria si registra un solo decesso.

Tamponi processati con test molecolare: 1.519.818 (+2.396)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 536.159 (+3.140)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 108.542 (+162)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 3.202 (+22)

Casi per provincia di residenza

Imperia 522 (+3)

Savona 411 (+2)

Genova 1.443 (+9)

La Spezia 469 (-1)

Residenti fuori regione o estero 83 (+4)

Altro o in fase di verifica 274 (+5)

Totale 3.202 (+22)

Ospedalizzati : 89 (-); 11 (-1) in terapia intensiva

Asl 1 - 26 (-); 3 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 21 (+1); 1 (-) in terapia intensiva

San Martino - 16 (+1); 4 (-) in terapia intensiva

Galliera - 14 (-1); 2 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 0 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 4 - 5 (-); nessuno in terapia intensiva

Asl 5 - 7 (-1); 1 (-1) in terapia intensiva





Isolamento domiciliare: 1.902 (+4)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 100.962 (+139)

Deceduti: 4.378 (+1)



Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 486 (+26)

Asl 2 - 328 (-3)

Asl 3 - 555 (+67)

Asl 4 - 111 (-12)

Asl 5 - 367 (+25)

Totale - 1.847 (+103)

Dati vaccinazioni 21/08/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 2.115.480

Somministrati: 1.922.557

Percentuale: 91%