Taggia: annullato l'appuntamento con Arma in Festa in programma domenica

E' stata annullata la manifestazione Arma in Festa, in programma domenica 22 agosto nel centro di Arma di Taggia. Si tratta di un evento organizzato da Confesercenti che in passato aveva riscosso un considerevole successo, con il coinvolgimento di ambulanti e negozi, oltre alla presenza di musica dal vivo. Una manifestazione commerciale giunta quest'anno alla quinta edizione. L'annullamento dell'evento è dovuto a motivi di natura organizzativa.