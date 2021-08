Riva Ligure: grande successo per Giorgia Brusco e Eugenio Ripepi ospiti della rassegna Sale in Zucca

Prosegue con successo la rassegna Sale in Zucca promossa dal Comune di Riva Ligure, che ieri sera ha proposto un interessante incontro all’insegna della comicità e del divertimento.

Con la conduzione del giornalista Claudio Porchia sul palco si sono esibiti l’attrice e scrittrice Giorgia Brusco e il cantante attore Eugenio Ripepi, che hanno presentato il libro “Il TeatroComico”. Attraverso piacevoli letture e apprezzati momenti di recitazione i due attori hanno coinvolto il pubblico numeroso che ha gremito tutti i posti disponibili della piazza. “Teatro Comico” è una raccolta di tre divertentissime opere dell’attrice: “Giù le mani dal malloppo!”; “Terremoto sui tacchi” e “Bebè per tre”. I frammenti delle opere presentati con grande professionalità e bravura hanno divertito il pubblico che ha lungamente applaudito.

Il libro di Giorgia Brusco è stato pubblicato da edizioni Zem ed inserito nella collana “I mestieri dello spettacolo” diretta da Eugenio Ripepi e per questo motivo la serata è stata anche un’occasione per riflettere sul futuro del settore e dell’attività teatrale in particolare, duramente colpita dalla pandemia, e in una provincia dove ci sono pochi teatri agibili e disponibili.

Grandi applausi per Marisa Fagnani che ha accompagnato Eugenio Ripepi in alcuni frammenti musicali di teatro canzone.

La rassegna Sale in Zucca si chiuderà il prossimo giovedì 26 agosto con “Il cannocchiale del tenente Dumont“ di Marino Magliani con interventi dell’attore Gioachino Logico.