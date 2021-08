Domani in Francia, prima esecuzione assoluta dell'ultima composizione del M° Giorgio Revelli

Domani in Francia presso l’Abbazia di Marcilhac sur Célé verrà eseguita in prima esecuzione assoluta l'ultima composizione del M° Giorgio Revelli, la Messe Brève a 4 voci per coro e organo dedicata alla stessa Abbazia millenaria situata nella regione del Lot.

La composizione è stata scritta dal M° Revelli in forma brevis ovvero per il tempo ordinario della messa e si compone dei seguenti brani: Kyrie, Gloria (composta da Gloria, Gratias agimus tibi, Qui Tollis, Quoniam Tu solus Sanctus, Cum Sancto Spiritu), Sanctus, O salutaris, Agnus Dei.

Con il termine Missa Brevis ci si riferisce normalmente ad una composizione basata sul testo ordinario della messa. Dopo molti anni di collaborazione con il sacerdote responsabile dell’Abbazia père Guillaume Soury Lavergne e tutti i suoi collaboratori, si è voluto offrire all’abbazia un nuovo elemento di consolidamento dell'aspetto culturale. Nel 2017 nacquero i 12 nuovi canti di Natale in stile antico dell'Abbazi, sempre scritti da Revelli, eseguiti dall’Argentina, all’Uriguay, Francia, Italia e Germania e che ogni anno riscuotono sempre più successo e sono proposti durante concerti e Messe di Natale. Oggi si è dato vita ad una intera Messa, che con tutte le sue difficoltà, fosse comunque eseguibile da parte di molti musicisti e fruibile anche a livello di durata per le celebrazioni. Come spiega lo stesso Revelli: “Questa composizione racchiude vari aspetti che raccontano il percorso che da anni stiamo consolidando per rendere l'Abbazia fulcro di preghiera ma anche nucleo culturale forte per tutta la regione del Lot. Innanzitutto è stata scritta con vari stili, passando dal periodo antico alle sonorità tipiche francesi di fine Ottocento ed inizio Novecento, questo con lo scopo di narrare e richiamare con il suono la stratificazione storica di questa millenaria Abbazia. La composizione inoltre è nata per coro a 4 voci miste, organo ed aggiunta di orchestra ad libitum al fine di poterla utilizzare per scopo liturgico o concertistico".

Dall’agosto del 2015 la storia storia straordinaria che lega il nostro territorio ligure con quello della distante regione del Lot, in Francia, continua a prendere vita. Lo scopo, oggi come allora, è quello di trovare forze e fondi economici da dedicare interamente alla salvaguardia di questo splendido luogo di culto.

In pochi anni grazie all’intraprendenza del sacerdote in collaborazione di Revelli si è riusciti a consolidare la struttura monacale, portare a termine il progetto davvero ambizioso dell'acquisto e della collocazione in Abbazia di un organo a canne, inaugurato il 10 aprile del 2016, fino alla creazione di un festival di musica classica che oggi conta circa venti concerti annui e quasi 350 artisti partecipanti. Oltre a ciò si ricorda la nascita della tradizione del pane della Misericordia, un pane briosciato che in pochi anni ha creato un importante indotto economico per l’Abbazia, sulle orme del biscotto del giovedì Santo delle Confraternite tabiesi.

Oggi i progetti si rinnovano e crescono di pari passo con il recupero di una Abbazia sempre più seguita dai media francesi, nazionali e regionali. E nel 2022 riprenderà il concorso internazionale di Composizione musicale dell’Abbazia, un luogo da vivere, da visitare e da conoscere.