Crisi idrica nell’Imperiese: condizioni limite, serve senso civico o la situazione rischia di precipitare

Sono giorni critici per la distribuzione dell’acqua pubblica nell’Imperiese, dal capoluogo al confine con la provincia di Savona. Tre i problemi che si sono sommati nelle ultime settimane: da una parte la tipica siccità estiva, dall’altra la massiccia presenza di turisti in zona, e in mezzo le croniche criticità del sistema Roja.

Ieri sera Rivieracqua non ha utilizzato mezzi termini nel chiedere ai Comuni maggiore attenzione nell’utilizzo e all’orizzonte c’è lo spettro del razionamento, quando la limitazione all’uso dell’acqua non sarà più una scelta ma un obbligo imposto dall’alto.

Le riserve d’acqua sono limitate, a parte la diga di Tenarda si sta viaggiando a vista. In poche parole, l’acqua che viene attinta viene direttamente distribuita alle utenze senza la possibilità di fare scorta. E le maggiori preoccupazioni sono per i fine settimana di agosto, quando la popolazione di zona aumenta ancora per via dei vacanzieri e delle molte case abitate.

L’intervento chiesto ieri da Rivieracqua è anche un richiamo al senso di educazione civica. Lo spreco dovrebbe essere evitato sempre e anche in situazioni non emergenziali. Ma ora evitare che i rubinetti siano aperti senza un vero motivo può essere cruciale per arrivare alla fine dell’estate senza conseguenze. Nel caso la situazione precipitasse sarebbe davvero difficile mettere una pezza.

Questo pomeriggio Rivieracqua darà ulteriori spiegazioni in una conferenza stampa convocata alle 15 per chiarire la situazioni e le ipotesi future.