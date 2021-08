Dallo Zonta Sanremo l'appello per le donne afgane: Papetti "Siamo preoccupate per la situazione in quel paese"

Mentre il mondo osservava le notizie dall'Afghanistan nell'ultima settimana, Zonta International aveva una cosa in mente: i diritti delle donne e delle ragazze.

“Abbiamo sollecitato la nostra Presidente internazionale Sharon Langenbeck affinchè Zonta, che considera da sempre l’educazione delle ragazze una priorità, prendesse una posizione. Zonta International ha combattuto per l'uguaglianza di genere per più di un secolo - ha detto Cinzia Papetti, presidente della sezione sanremese di Zonta - e molti dei nostri sforzi si sono concentrati sull'assicurare la piena ed equa partecipazione delle donne nella società e sull'assicurare pari opportunità alle ragazze di perseguire un'istruzione e realizzare il loro pieno potenziale. E proprio Zonta Club Sanremo, nel primo decennio degli anni Duemila, aveva organizzato uno spettacolo a favore dell’associazione Pangea finalizzato al microcredito delle donne afgane,mentre la socia Laura Eastmann si era recata personalmente a Kabul e aveva creato 'Il giardino della speranza', associazione culturale che ospitava donne artiste e insegnava alle più giovani le varie arti in cui erano maggiormente dotate”.

Questo lavoro e molto altro ha portato Zonta in Afghanistan dove, dal 2002 al 2006, in collaborazione con l'UNICEF USA per eliminare il tetano materno e neonatale e sostenendo l'immunizzazione di oltre 50.000 donne. Dal 2002 al 2008, Zonta International ha anche collaborato con l'Afghan Institute of Learning per fornire accesso a un'istruzione di qualità e alla formazione professionale per circa 650 donne e ragazze ogni anno in contesti rurali o urbani poveri, migliorando i programmi offerti dalle organizzazioni educative comunitarie. Il progetto ha anche sostenuto i servizi sanitari di base e l'istruzione per almeno 24.000 donne e bambini ogni anno in cliniche, organizzazioni comunitarie e centri di apprendimento per donne.

“Da queste partnership in Afghanistan e dal nostro lavoro con partner in molte altre parti del mondo – prosegue Cinzia Papetti - comprendiamo e apprezziamo l'importanza dell'istruzione delle ragazze per raggiungere l'uguaglianza di genere. È un diritto umano fondamentale. Può impedire a una ragazza di essere costretta a sposarsi troppo giovane, come abbiamo visto attraverso il nostro sostegno al Programma globale UNPFA-UNICEF per porre fine al matrimonio infantile. L'istruzione ha il potere di salvare e migliorare la vita di donne e ragazze, il che porta a famiglie più sane e società più forti e stabili”.

E ancora: “È per queste ragioni che riconosciamo e condividiamo le preoccupazioni che le donne afghane avranno imposto limitazioni che vietano loro di essere attori del proprio processo decisionale, che è un diritto umano fondamentale. Lavoreremo attraverso il nostro status consultivo generale presso le Nazioni Unite per continuare a sostenere per garantire che le donne e le ragazze in Afghanistan e altrove siano in grado di partecipare pienamente alle loro società e che le ragazze abbiano accesso a un'istruzione di qualità e possano perseguire tale istruzione senza paura per la loro sicurezza”.

La Presidente ricorda infine che proprio alla conferenza del Distretto di appartenenza, il 30, in programma a Zermatt, in Svizzera, il 24 settembre prossimo, avrebbe dovuto partecipare come Ospite d’Onore la più giovane sindaca afgana, la ventisettenne Zafira Ghafari. “L’ultimo messaggio della giovane alla nostra Governor Fabienne Moulin è stato domenica mattina…poi il silenzio. Noi tutte stiamo pregando per lei nella speranza che possa partecipare alla convention, magari anche solo con un messaggio audio o video…”.