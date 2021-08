Cosio D'Arroscia: grazie alla Pro Loco il paese torna a vivere, ecco il Museo della Banda di Santa Cecilia (Foto)

A Cosio D’Arroscia, nell’entroterra di Imperia, tornano a splendere gli strumenti della banda del paese. Come sta accadendo in molti luoghi lontano dalle grandi città, si lavora affinchè i ricordi e le tradizioni non vengano dimenticati nell’era di Internet e dei social network.

La Pro Loco ha lavorato alacremente, infatti, per riportare alla luce gli studenti della banda, dopo 25 anni. Si tratta della banda di Santa Cecilia, che ha allietato per anni i villeggianti che andavano a Cosio, nel corso delle ricorrenze di paese.

Il museo è stato allestito nei locali di Elio Musso, che ha anche messo a disposizione i violini. La Pro Loco, tra l’altro, è anche alla ricerca di altri strumenti da sistemare all’interno del museo e, quindi, lancia un appello a chi ne è in possesso, per poterli esporre.

Il museo è stato ultima dopo che la Pro Loco ha allestito sempre in paese le riproduzioni di antichi mestieri e luoghi di ristoro di un tempo ormai lontano. Un modo per riavvicinare tutti a luoghi troppo spesso dimenticati ma con un sapore storico unico.