Sanremo: controlli della Municipale all'Annonario, Confesercenti "Speriamo che aumentino per la sicurezza di tutti"

Oggi si è parlato del Mercato Coperto di Sanremo e di regole violate e di controlli della Polizia Locale. La notizia è stata pubblicata questa mattina dal nostro giornale e, in proposito interviene Confesercenti “Desideriamo dare il nostro contributo anche a tutela degli operatori – ha detto Domenico Alessi Domenico, presidente cittadino - messi tutti nella stessa mischia”.

Il mercato è formato da 100 punti vendita con circa 250 addetti e, come tutte le comunità c’è, purtroppo, chi non rispetta le regole, ci sono clienti non rispettosi, persone che non hanno il senso civico, altri che hanno ideologie ‘No Vax’. Tutto ciò non vuole significare che chi riga dritto debba finire nel grande pentolone”.

Confesercenti auspica che la Polizia Locale aumenti i controlli: “Per la sicurezza nostra e dei nostri clienti – termina Alessi - che chi si ostina ad abusare venga punito, ma in verità al Mercato Annonario di Sanremo gli operatori che sono stati sanzionati sono pochi o nessuno a prova del fatto che le operazioni commerciali vengono fatte in sicurezza e che il Mercato sia un luogo sicuro dove si può andare fare gli acquisti”.