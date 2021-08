Coronavirus: anche molti villeggianti tra i ricoverati per Covid nella nostra provincia, il picco tra il 15 e 20 agosto

Nel pieno delle vacanze estive ci sono anche alcuni turisti tra i ricoverati nella nostra provincia per Covid. Negli ultimi giorni, infatti, sono stati diversi i villeggianti che, con qualche presunto sintomo da Coronavirus, si è presentato in Pronto Soccorso, preso d’assalto anche per altre patologie.

Non si tratta certo solo di casi Covid visto che, come ogni anno, durante l’estate sono molti di più gli accessi ai centri di prima assistenza. Martedì scorso sono stati quattro i casi che si sono presentati al ‘Pronto’ di Sanremo, tutti poi ricoverati per Covid.

Ora si guarda ovviamente al futuro, visto il deciso aumento dei ricoverati e dei casi di nuovi contagiati nella nostra provincia. Secondo il Dottor Cenderello si dovrebbe registrare il picco dei ricoveri tra il 15 e il 20 agosto e, ovviamente, ci si chiede come mai i ‘numeri’ sono decisamente più elevati del 2020: “Lo scorso anno – evidenzia Cenderello – arrivavamo dal Lockdown duro, terminato a maggio mentre quest’anno abbiamo praticamente tutto aperto e con meno restrizioni. Non dimentichiamo che quest’anno abbiamo la variante Delta, che è sessanta volte più contagiosa delle precedenti”.