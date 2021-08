Santo Stefano al Mare: stasera cultura protagonista con "Un Libro per l'estate"

Stasera, mercoledì 11 agosto, alle 21.15, in piazza Baden Powell a Santo Stefano al Mare tornerà l’appuntamento con la rassegna letteraria “Un libro per l’estate”. Giunto alla terza edizione questo atteso appuntamento culturale è organizzato dalla associazione “Il Timone’ con il patrocinio del Comune di Santo Stefano al Mare e in collaborazione con la casa editrice Antea Edizioni di Angelo Giudici.



Quest'ultimo insieme a Lucio D’Aloisio e con la partecipazione di Ines Bulgarelli presidente de "Il Timone", condurranno la serata. Gli autori partecipanti sono: Antonio Damele, Annalisa Grone, Maurizio Maria Fossati, Loris Giordanengo, Fabio Leo, Marco Terrone, Marzia Ruffo, Federica Valle, Marco Volpatto.



“La rassegna che si doveva svolgere Mercoledì 4 agosto, causa maltempo, è stata rinviata all’11 agosto. - spiegano gli organizzatori - Ai piedi della torre ennagonale, sede municipale di Santo Stefano al Mare e sulle note di Roberto Durkovic, un gruppo di scrittori del territorio imperiese incontreranno il pubblico e regaleranno una bella serata all’insegna della buona letteratura e saggistica. Ciascun autore avrà la possibilità di presentare la propria novità editoriale. Si passerà dalla poesia, alla letteratura per piccoli e grandi, ai temi legati alla salvaguardia dell’ambiente, alla psicologia… La rassegna ha come filo conduttore la letteratura per l’infanzia. Sarà piacevole scoprire quali libri, gli autori ospiti, hanno letto durante la loro infanzia e quali emozioni hanno provato nello scoprire il piacere della lettura”.



"Ospiti d’onore Alfredo Schiavi che ricorderà in particolar modo Gianni Rodari e Francesco Sarchi, rinomato cittadino e scrittore sanstevese, che presenterà il suo prossimo libro sul gioco della pallapugno, in uscita come strenna natalizia del 2021, per i tipi di Antea Edizioni, Taggia. Inoltre è prevista la partecipazione del Duo Prossemica – Marco Terrone e Luca Terzani" - concludono gli organizzatori.