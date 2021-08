Temperature in aumento e rischio incendi alto in provincia di Imperia: massima attenzione alle settimane centrali di agosto

Mentre al Sud si attendono picchi di calore fino a 45°, anche la provincia di Imperia fa i conti con il previsto innalzamento delle temperature. Non si toccheranno le vette previste in Sicilia, ma le prossime settimane vedranno il termometro salire ben oltre i 30° per diversi giorni.

Resta sempre alta l’attenzione al rischio di incendi in una provincia che ogni anno fa i conti con diversi roghi che mandano in fumo ettari di macchia mediterranea. Nella maggior parte dei casi si tratta di incendi provocati da piromani, motivo per il quale già in questi giorni sono attivi i monitoraggi sui territori collinari che più spesso sono stati incendiati, ma non mancheranno le verifiche anche in altre zone meno battute per fare in modo che l’intero entroterra sia adeguatamente presidiato.

La Regione Liguria ha emanato lo stato di grave pericolosità di incendi e, quindi, i comandi dei Vigili del Fuoco potranno contare su una maggiore disponibilità di personale per far fronte alle eventuali emergenze. Uno solo, invece, l’elicottero a disposizione della provincia di Imperia, mentre i Canadair sono gestiti a livello centrale.