Imperia: il Comune cerca 20 volontari per supporto e accoglienza in occasione delle 'Vele d'Epoca 2021'

Il Comune di Imperia ha pubblicato questa mattina un avviso di ricerca per 20 volontari interessati a svolgere attività di supporto e accoglienza durante lo storico Raduno delle Vele d'Epoca, organizzato in collaborazione con Assonautica, in programma dal 2 al 5 settembre in Calata Anselmi.

Queste le mansioni richieste ai volontari selezionati:

- accogliere operatori e pubblico, fornire assistenza

- comunicare tutte le informazioni sull'evento relazionandosi direttamente con i partecipanti, anche in merito alla logistica e al programma del raduno

- supportare l'attività di segreteria, collaborare nella distribuzione del materiale informativo, e garantire il rispetto delle normative anti-Covid.

I volontari selezionati saranno omaggiati di una divisa per lo svolgimento delle attività richieste e verrà loro corrisposto un rimborso spese forfettario pari a 100 euro. La domanda di partecipazione, compilata e corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune di Imperia entro le 12 di sabato 21 agosto.

L'avviso completo e la relativa domanda di partecipazione sul sito www.comune.imperia.it.