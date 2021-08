Ventimiglia: Forza Italia si scaglia contro il Consigliere D'Andrea "Scelga se rimanere con noi oppure andar via"

Forza Italia a Ventimiglia, in una nota inviata alle redazioni, conferma nuovamente che il voto espresso dal Consigliere azzurro, Cristina D’Andrea, nell’ultima assise della città di confine sulla pratica Coop di via Tacito, non rispecchia la posizione del partito.

“Ricordiamo al Consigliere D’Andrea – viene ribadito da Forza Italia - che non esiste differenza tra vecchio e nuovo coordinamento cittadino, in quanto le nostre idee e i nostri valori non cambiano a seconda della dirigenza, ma rimangono inalterati”.

Il partito chiede poi al Consigliere D’Andrea, di valutare se vuol prosegue il suo percorso con Forza Italia o se preferisce svolgerlo con forse politiche diverse: “Lo deve ai suoi elettori, per citare lei, che poi sono quelli che si riconoscono nel simbolo di Forza Italia e che la investono del dovere di rappresentare non solo le 90 persone che hanno espresso la preferenza per lei ma tutti coloro che hanno barrato il simbolo di Forza Italia alle recenti elezioni amministrative”.