Il Comitato Futuro Nazionale Imperia 1005 organizza due gazebo per incontrare i cittadini, promuovere il tesseramento 2026 e raccogliere firme.
Sabato 10 ottobre 2026, dalle 9 alle 19, il gazebo sarà in via San Giovanni a Imperia.
Sabato 17 ottobre 2026, dalle 9 alle 19, l’appuntamento sarà ad Arma di Taggia, in piazza Chierotti.
Durante gli appuntamenti sarà possibile partecipare alla raccolta firme e aderire al tesseramento 2026 di Futuro Nazionale. A chi sottoscriverà la tessera sarà consegnato in omaggio un braccialetto Futuro Nazionale.
In Breve
domenica 11 ottobre
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Eventi
Politica | 03 ottobre 2026, 17:54
Futuro Nazionale Imperia 1005 in piazza: due gazebo per tesseramento e raccolta firme
Il Comitato sarà presente il 10 ottobre a Imperia e il 17 ottobre ad Arma di Taggia per incontrare i cittadini, promuovere il tesseramento 2026 e raccogliere firme. In omaggio un braccialetto Futuro Nazionale ai nuovi iscritti
Il Comitato Futuro Nazionale Imperia 1005 organizza due gazebo per incontrare i cittadini, promuovere il tesseramento 2026 e raccogliere firme.
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?