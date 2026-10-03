Futuro Nazionale Imperia 1005 in piazza: due gazebo per tesseramento e raccolta firme

Il Comitato Futuro Nazionale Imperia 1005 organizza due gazebo per incontrare i cittadini, promuovere il tesseramento 2026 e raccogliere firme.

Sabato 10 ottobre 2026, dalle 9 alle 19, il gazebo sarà in via San Giovanni a Imperia.

Sabato 17 ottobre 2026, dalle 9 alle 19, l’appuntamento sarà ad Arma di Taggia, in piazza Chierotti.

Durante gli appuntamenti sarà possibile partecipare alla raccolta firme e aderire al tesseramento 2026 di Futuro Nazionale. A chi sottoscriverà la tessera sarà consegnato in omaggio un braccialetto Futuro Nazionale.