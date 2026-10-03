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Politica | 03 ottobre 2026, 18:54

DeVinum apre a Villa Ormond, Scajola: «Un evento che valorizza il territorio e le sue eccellenze»

L’assessore regionale ha inaugurato a Sanremo la terza edizione della manifestazione dedicata al vino insieme al sindaco Alessandro Mager. Due serate tra degustazioni, musica e gastronomia per promuovere i vini regionali, italiani e internazionali nella cornice di Villa Ormond

L’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato oggi a Sanremo, con il sindaco Alessandro Mager, all’inaugurazione della terza edizione di deVinum, l’evento dedicato al mondo del vino in programma il 3 e 4 ottobre, nella cornice di Villa Ormond. Due serate che uniscono degustazione, musica, food e convivialità, con una proposta dedicata ai vini regionali, italiani e internazionali.

«deVinum è un appuntamento che valorizza il vino e, allo stesso tempo, contribuisce a promuovere Sanremo e l’intero territorio – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola -. Eventi come questo sono importanti perché riescono a unire enogastronomia, cultura e intrattenimento, creando occasioni di incontro e contribuendo a far conoscere le nostre eccellenze a cittadini e visitatori. Villa Ormond offre una cornice particolarmente suggestiva e sono certo che anche questa terza edizione saprà coinvolgere e appassionare il pubblico. Ringrazio Jared Maceri e Alessandro Salerno, organizzatori di deVinum, CNA e tutti coloro che hanno lavorato alla realizzazione di questo importante appuntamento».

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