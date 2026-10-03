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Politica | 03 ottobre 2026, 16:54

Berrino (FdI) replica a Paita: «Prima di dare lezioni al governo Meloni metta in ordine date e ministri»

Il senatore interviene sui dati relativi ai rimpatri: «La politica può essere fatta di opinioni, matematica e calendario invece non votano per nessuno»

Gianni Berrino

Gianni Berrino

«Forse Raffaella Paita da piccola litigava con la matematica, ma oggi sembra avere qualche problema anche con il calendario. Dire che Renzi ha rimpatriato più della Meloni, significa infatti attribuire al solo governo Renzi dati riferiti ad anni nei quali si sono succeduti governi e ministri diversi. Nel periodo considerato c’era Angelino Alfano al Viminale e, dal dicembre 2016, con il governo Gentiloni, è arrivato Marco Minniti.

Insomma, prima di dare lezioni al governo Meloni sarebbe utile almeno mettere in ordine addizioni, date e ministri. La politica può essere fatta di opinioni. La matematica e il calendario, invece, hanno il brutto vizio di non votare per nessuno». Così in una nota il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino.

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