Imperia: dopo la scomparsa di Mario Martucci sarà Giuseppe Venuto a sostituirlo in Consiglio

Sarà Giuseppe Venuto, secondo della lista dei non eletti in ‘Imperia Insieme’, a subentrare a Mario Martucci, scomparso recentemente. Lo scranno era rimasto vacante e Venuto entrerà quindi in Consiglio.

Giuseppe Venuto è stato arbitro ed è ora osservatore delle giacchette nere. La surroga in Consiglio è prevista nella prossima riunione dell’assise comunale, dopo le ferie. Alle elezioni aveva fatto registrare 70 voti, come secondo dei non eletti dopo Elena Rita che già era subentrata a Claudio Ghiglione, morto di Covid.